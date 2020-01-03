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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов

Концерн "Белнефтехим" приостановил отгрузку на экспорт бензина всех марок и других нефтепродуктов до особого распоряжения. Соответствующий документ обнародовал Telegram-канал HARBACEVIČ.

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Беларусь приостановила экспорт бензина
Беларусь приостановила экспорт бензина
Фото: pixabay.com

С 1 января Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России. Об этом говорится в распоряжении концерна "Белнефтехим", которое опубликовал Telegram-канал HARBACEVIČ.

"В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, мазута топочного, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна", – говорится в документе.

Позднее HARBACEVIČ сообщил со ссылкой на источники, что белорусскую промышленность готовят к переходу к кризисным сценариям, в частности, к переходу на кризисное топливо – мазут.

Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили приостановку экспорта, но подчеркнули, что она носит временный характер.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу "Дружба" – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Теги: Россия, Беларусь, экономика, промышленность, нефть, экспорт, нефтепродукты
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