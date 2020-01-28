Прокурор Офиса генпрокурора подтвердил, что Бабиков представлял интересы Януковича в суде

По словам прокурора Офиса генпрокурора Яниса Симонова, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков был защитником беглого президента Украины Виктора Януковича на нескольких заседаниях суда по расследованию событий февраля 2014 года.

Бабиков свою причастность к суду по Януковичу отрицает Фото: sud.ua

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу беглого президента Украины Виктора Януковича, в комментарии "Громадському" сказал, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно защищал интересы Януковича в суде.

По его словам, Бабиков присутствовал на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это, в частности, было заседание, где рассматривали разрешение на проведение заочного досудебного расследования событий 18–20 февраля 2014 года", – отметил Симонов.

Сегодня Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов "иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении".

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.