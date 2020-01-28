Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Прокурор Офиса генпрокурора подтвердил, что Бабиков представлял интересы Януковича в суде

По словам прокурора Офиса генпрокурора Яниса Симонова, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков был защитником беглого президента Украины Виктора Януковича на нескольких заседаниях суда по расследованию событий февраля 2014 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабиков свою причастность к суду по Януковичу отрицает
Бабиков свою причастность к суду по Януковичу отрицает
Фото: sud.ua

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу беглого президента Украины Виктора Януковича, в комментарии "Громадському" сказал, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков действительно защищал интересы Януковича в суде.

По его словам, Бабиков присутствовал на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это, в частности, было заседание, где рассматривали разрешение на проведение заочного досудебного расследования событий 18–20 февраля 2014 года", – отметил Симонов.

Сегодня Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов "иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении".

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.

Теги: Виктор Янукович, расследование, Янис Симонов, ГБР, Александр Бабиков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS