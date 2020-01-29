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Коронавирус 2019-nCoV. Умерли 132 человека, число заболевших превысило цифры по атипичной пневмонии 2003 года

Медики в Китае считают, что пика распространения коронавирус 2019-nCoV достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 132 человека, сообщила 29 января South China Morning Post.

По данным властей Китая, число заболевших составило 6053 человека, что превышает статистику по атипичной пневмонии, вызванной вирусом в Китае в 2002–2003 годах. Тогда за девять месяцев заболели 5327 человек, погибли 349.

За пределами провинции Хубэй в Китае от нового коронавируса умерли шесть человек, большинство погибших – люди старше 60 лет.

Медики в Китае считают, что пика распространения коронавирус 2019-nCoV достигнет в течение ближайших 10 дней, после чего ситуация стабилизируется. В то же время специалисты в университете Гонконга предполагают, что число заболевших в крупнейших городах Китая достигнет максимума в апреле-мае.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января было известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

Теги: Китай, вирус, пневмония, погибшие, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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