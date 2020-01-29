Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Коронавирус 2019-nCoV. В Минздраве Украины заявили, что не рекомендуют отменять авиарейсы из Китая

Прилетающих в Украину из Китая, где произошла вспышка коронавируса, не нужно отдельно обследовать, объяснил замминистра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число зарегистрированных носителей коронавируса превышает 6 тыс. человек
Число зарегистрированных носителей коронавируса превышает 6 тыс. человек
Фото: ЕРА

Украина не рекомендует отменять авиарейсы из Китая в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом 29 января сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Его попросили прокомментировать информацию о намерении авиакомпании "Международные авиалинии Украины" сделать два рейса в Китай, чтобы забрать находящихся там граждан Украины.

"Украина не отменяет и не рекомендует отменять рейсы, как это делается и другими странами. Рейсы могут быть оставлены. Учитывая, что эта ситуация стала резонансной, дается возможность людям (тем, которые пожелают) вернуться в Украину", – сказал Коваль.

Он подчеркнул, что "конкретных, отдельных мероприятий по обследованию этих людей делать не нужно, потому что инкубационный период составляет 10 дней". Замминистра объяснил, что прибывшим, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, измерят температуру и возьмут на карантин тех, у кого она окажется повышенной.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Теги: Украина, Китай, аэропорт, Минздрав, температура, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Дмитрий Коваль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS