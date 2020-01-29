Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Мэр китайского Уханя заявил о готовности подать в отставку в связи с коронавирусом

Решение закрыть транспортное сообщение с китайским Уханем было "действительно жестким", заявил мэр города Чжоу Сяньван.

В Ухане были зарегистрированы первые случаи коронавируса нового типа
В Ухане были зарегистрированы первые случаи коронавируса нового типа
Фото: ЕРА

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван готов подать в отставку. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, опубликованном в YouTube 28 января.

В Ухане были зарегистрированы первые случаи коронавируса нового типа.

Сяньван отметил, что решение закрыть транспортное сообщение с Уханем было "действительно жестким". Он добавил, что тем самым город заработал "плохую историческую репутацию", хотя такие меры и должны сдержать распространение инфекции.

Мэр подчеркнул, что если это поможет в сдерживании вируса, то готов подать в отставку и принести таким образом свои извинения общественности.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Теги: Китай, вирус, пневмония, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус, Чжоу Сяньван
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
"Евровидение 2020". Назван день выступления участника от Украины
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS