Мэр китайского Уханя заявил о готовности подать в отставку в связи с коронавирусом

Решение закрыть транспортное сообщение с китайским Уханем было "действительно жестким", заявил мэр города Чжоу Сяньван.

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван готов подать в отставку. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, опубликованном в YouTube 28 января.

В Ухане были зарегистрированы первые случаи коронавируса нового типа.

Сяньван отметил, что решение закрыть транспортное сообщение с Уханем было "действительно жестким". Он добавил, что тем самым город заработал "плохую историческую репутацию", хотя такие меры и должны сдержать распространение инфекции.

Мэр подчеркнул, что если это поможет в сдерживании вируса, то готов подать в отставку и принести таким образом свои извинения общественности.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.