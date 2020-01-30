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Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя – Минздрав

Любая инфекционная болезнь не может быть остановлена с помощью карантина или других мер, сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года
Фото: EPA

Вероятность, что в Украину мог прибыть человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, но еще не был выявлен, оценивается как средняя. Об этом на брифинге 30 января сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такая вероятность является средней. На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами. Мы должны обеспечить прежде всего потенциал страны по готовности, по диагностике, по быстрому выявлению и по максимально быстрой локализации этого случая, если он будет", – сказал он.

Кузин отметил, что в Украине по состоянию на 30 января нет подтвержденных случаев заболевания новым вирусом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Теги: Украина, Китай, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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