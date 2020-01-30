Самолет "Международных авиалиний Украины" заберет из Китая 200 украинских граждан.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку Фото: ЕРА

В Китай отправился первый рейс для эвакуации украинцев, сообщает 30 января телеканал "112 Украина".

Самолет заберет с курорта Санья 200 граждан. Рейс выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Перелет продлится около 10 часов. Экипаж лайнера заверил, что готов оказывать помощь пассажирам в случае ухудшения самочувствия по дороге домой.

Еще один борт заберет украинцев 3 февраля, также из города Санья.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 30 января нет. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 30 января от нового китайского коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано более 7 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Кроме Китая, вирус зарегистрировал в 17 странах.

Посольство Украины в Китае заявило 29 января, что в китайской провинции Хубэй, где ввели карантин из-за нового коронавируса, находится 51 гражданин Украины.