51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая – посольство

По состоянию на 29 января среди людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая, граждан Украины нет, сообщили в посольстве Украины в Китае.

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где ввели карантин из-за нового коронавируса, находится 51 гражданин Украины. Об этом сообщило издание "Ракурс" со ссылкой на ответ посольства Украины в Китае.

В частности, 49 человек находятся в городе Ухань, один человек – в городе Сянъян, еще один – в городском уезде Чжунсян города Цзинмень.

В посольстве добавили, что по состоянию на 29 января среди людей, инфицированных коронавирусом на территории Китая, граждан Украины нет.

В консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет обратилось 93 человека. Больше всего украинцев, обратившихся с соответствующим заявлением, находится в Пекине, рассказали в посольстве.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Вечером глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.