Из-за коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту

Президент Международной федерация лыжного спорта Жан-Франко Каспер сказал, что в китайском Яньцине уровень риска заболеть коронавирусом является низким, но оргкомитет Кубка мира по горнолыжному спорту решил не рисковать здоровьем спортсменов.

Из-за вспышки и распространения нового коронавируса Международная федерация лыжного спорта (FIS), Федерация лыжного спорта Китая и оргкомитет соревнований в Яньцине решили отменить запланированный на 15–16 февраля первый в истории страны этап Кубка мира по горнолыжному спорту, сообщила 29 января пресс-служба FIS.

"С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине в этом сезоне – первый этап Кубка мира по горнолыжному спорту в Китае в истории, а также первое официальное тестовое соревнование перед Олимпиадой 2022 в Пекине. Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете", – заявил президент FIS Жан-Франко Каспер.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Вечером глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.