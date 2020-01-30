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Коронавирус 2019-nCov. Пассажиров круизного лайнера не выпускают на берег в Италии из-за болезни туристки из Гонконга

Власти Италии в качестве мер предосторожности заблокировали круизный лайнер Costa Smeralda, пришвартованный в порту Чивитавеккья. У женщины на борту – симптомы простудного заболевания.

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На борту Costa Smeralda около 6000 человек
На борту Costa Smeralda около 6000 человек
Фото: ЕРА

Экипажу и пассажирам не разрешено покидать круизный корабль Costa Smeralda (порт приписки – Генуя), который пришвартовался в итальянском порту Чивитавеккья. Об этом 30 января сообщило агентство ANSA.

Двое туристов из Гонконга, муж и жена, изолированы в каюте. У женщины – симптомы простудного заболевания, похожего на грипп, повышенная температура. У нее взяли анализы и отправили в лабораторию, чтобы исключить или подтвердить заражение коронавирусом 2019-nCoV.

Пара прибыла из Гонконга в Милан 25 января, а затем направилась в Савону, где присоединилась к участникам круиза на Costa Smeralda. Всего на борту лайнера около 6000 человек, из них более 750 – из Китая и Гонконга.

Представитель береговой охраны Италии заявил агентству, что запрет покидать судно вызван мерами предосторожности и что ситуация находится под контролем.

Впервые новый тип вируса 2019-nCoV, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 30 января от нового китайского коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано более 7 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Кроме Китая, вирус зарегистрирован еще в 18 странах.

Теги: Китай, Италия, туристы, круизный лайнер, коронавирус 2019-nCoV
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