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"Ждал человека в скафандре". В Украине приземлился самолет с туристами из Китая

Большинство туристов, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса, сказали, что остались довольны поездкой. Один из них заявил, что в Украине их не безопасно встретили, в частности, врач был без маски.

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Туристы сказали, что в Китае нет паники из-за распространения коронавируса
Туристы сказали, что в Китае нет паники из-за распространения коронавируса
Фото: ЕРА

30 января в аэропорту Борисполь приземлился самолет компании "Международных авиалиний Украины", который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае, сообщает "Громадське".

Из популярного среди туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

В Борисполе у всех пассажиров самолета измерили температуру.

Туристы рассказали "Громадському", что остались довольны поездкой и не видели поводов для паники. "Никакой паники там нет, все очень клево", – сказал один из туристов.

Еще один турист сказал, что это был "обычен отпуск", только люди ходили в масках. По его мнению, в Украине не безопасно встречают туристов из Китая.

"Оператор канала СТБ зашел без маски. Врач, который проверял, был без маски. Я не думаю, что это правильно. Я ждал человека в скафандре, а зашли просто… Это значит нет никакого вируса, если нет мер безопасности", – сказал он.

Одна из туристок рассказала, что они не смогли посетить экскурсии, так как их отменили.

"Было страшно выходить на улицу, был дефицит масок. Ни в одной аптеке не было маски… Были закрыты парки и общественные места", – заявила она.

Еще один борт заберет украинцев 3 февраля, также из города Санья.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.  21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 30 января нет. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

По состоянию на 30 января от нового китайского коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано более 7 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Кроме Китая, вирус зарегистрировал в 17 странах.

Посольство Украины в Китае заявило 29 января, что в китайской провинции Хубэй, где ввели карантин из-за нового коронавируса, находится 51 гражданин Украины.

Теги: Украина, Китай, Борисполь, самолет, аэропорт, аптеки, туристы, вирус, пневмония, украинцы, коронавирус 2019-nCoV
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