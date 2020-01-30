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Россия закрывает границу с Китаем из-за нового коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке с целью предотвратить распространение нового коронавируса.

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Распоряжение Мишустин подписал сегодня
Распоряжение Мишустин подписал сегодня
Фото: ЕРА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ с Китаем на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято для предотвращения распространения коронавируса.

На заседании правительства Мишустин сказал, что распоряжение подписал сегодня.

28 января власти в РФ закрыли три пункта пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. 

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

В Китае по состоянию на 30 января от нового коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

Теги: Россия, Китай, граница, Михаил Мишустин, коронавирус 2019-nCoV
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