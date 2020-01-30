В Индии зарегистрировали первый случай заражения новым китайским коронавирусом

Новый китайский коронавирус диагностировали у студента из индийского штата Керала, который учился в университете китайского Уханя.

В штате Керала изолировали 10 человек с подозрением на инфицирование Фото: ЕРА

В Индии зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом из Китая. Об этом сегодня написало издание The Times of India.

По данным министерства здравоохранения, заболевание диагностировали у студента из южного штата Керала, который учился в университете китайского города Ухань, откуда начал распространяться коронавирус.

Студент находится под постоянным наблюдением в изоляторе, его состояние стабильно.

Кроме того, десять человек сейчас изолированы в больницах штата, около 800 человек, приехавших из пораженных коронавирусом регионов, находятся под наблюдением медиков.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

В Китае по состоянию на 30 января от нового коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.