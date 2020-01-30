За нежелание лечиться от коронавируса в Китае начнут наказывать

Уголовное преследование введено в провинции Хубэй для тех, кто отказывается от карантина и намеренно распространяет вирус.

В китайской провинции Хубэй ввели уголовное наказание за препятствие в работе медицинских учреждений и намеренное распространение коронавируса. Соответствующее заявление 29 января опубликовал департамент общественной безопасности провинции.

Согласно документу, к уголовной ответственности будут привлекать тех людей, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.

Также могут быть привлечены к уголовной ответственности носители нового коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.

Наказание предусматривается и за преднамеренное причинение вреда медперсоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Власти также запретили приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.