Коронавирус в Китае. Основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на разработку вакцины

Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности для поддержки поиска вакцины или лечения.

Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более $14 млн на разработку вакцины против коронавируса. Об этом 29 января сообщил американский телеканал CNN.

Джек Ма, являющийся самым богатым человеком Китая, пожертвовал 100 миллионов юаней ($14,4 млн) через свой фонд.

40 млн юаней ($5,8 млн) были выделены на две китайские правительственные исследовательские организации. Еще часть средств будет использована на поддержку мер по "профилактике и лечению".

Ранее компания Alibaba объявила, что создает фонд на 1 млрд юаней ($144 млн) для приобретения медикаментов для города Ухань и провинции Хубэй (эпицентра вспышки вируса).

Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности (на основе искусственного интеллекта) для поддержки поиска вакцины или лечения.

Как отмечает телеканал, Alibaba является одной из многих китайских технологических компаний, жертвующих средства на лечение коронавируса. Среди прочих – производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов Huawei, инвестиционная компания Tencent (TCEHY), поисковая система Baidu (BIDU), владелец TikTok ByteDance и фирма по доставке продуктов Meituan-Dianping.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.