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30 января, 2020
 
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Комаров: Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров заявил, что уберечься от коронавируса можно укрепляя иммунитет.

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Комаров: Не паникуйте
Комаров: Не паникуйте
Фото: komarovmir / Instagram

Украинский телеведущий, путешественник, автор программы "Світ навиворіт" на "1+1" Дмитрий Комаров анонсировал в Instagram выпуск, посвященный Китаю, и сказал, что не стоит паниковать в связи с распространением там коронавируса.

"Это разновидность гриппа. У нас в стране вероятность появления этого вируса ничтожно мала. А симптомы похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей, если запустить болезнь). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело, не впадайте в панику, не проводите болезнь "на ногах". Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача. И не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Еще раз: не паникуйте. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо", – написал он.

Программу о Китае Комаров снял в 2019 году.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

По состоянию на 30 января коронавирус 2019-nCoV, кроме Китая, зарегистрирован в 17 странах. Украина в этот список не входит.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Теги: Китай, грипп, Дмитрий Комаров, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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