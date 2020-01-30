Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

С 4 февраля авиакомпании МАУ и SkyUp приостанавливают полеты в Китай из-за коронавируса

Украинские авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp приостанавливают полеты в Китай на месяц, рассказал заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению Международного аэропорта Борисполь Олег Струк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полеты приостановят в связи со вспышкой коронавируса в Китае
Полеты приостановят в связи со вспышкой коронавируса в Китае
Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook

С 4 февраля украинские авиакомпании приостанавливают прямые рейсы в Китай из-за нового коронавируса. Об этом на брифинге 30 января в Киеве сказал заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению Международного аэропорта Борисполь Олег Струк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы получили сообщения от авиакомпаний о приостановке прямых рейсов в Китай. Мы еще ожидаем три рейса авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и SkyUp – 31 января, 2-го и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпании, базирующиеся в аэропорту Борисполь, не планируют", – сказал он.

В то же время Струк отметил, что пассажиры из Китая смогут прибывать в Украину транзитными рейсами.

Ранее глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщал, что Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Теги: Китай, Борисполь, МАУ, SkyUp, коронавирус 2019-nCoV, Олег Струк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
"Это женская обида и злость". Остапчук прокомментировал заявление жены о его изменах
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
  "Черкассы". Вышел трейлер фильма о последнем украинском корабле в Крыму. Видео
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
  "Нарко: Мексика". Вышел трейлер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS