С 4 февраля авиакомпании МАУ и SkyUp приостанавливают полеты в Китай из-за коронавируса

Украинские авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и SkyUp приостанавливают полеты в Китай на месяц, рассказал заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению Международного аэропорта Борисполь Олег Струк.

Полеты приостановят в связи со вспышкой коронавируса в Китае Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook

С 4 февраля украинские авиакомпании приостанавливают прямые рейсы в Китай из-за нового коронавируса. Об этом на брифинге 30 января в Киеве сказал заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению Международного аэропорта Борисполь Олег Струк, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы получили сообщения от авиакомпаний о приостановке прямых рейсов в Китай. Мы еще ожидаем три рейса авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и SkyUp – 31 января, 2-го и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпании, базирующиеся в аэропорту Борисполь, не планируют", – сказал он.

В то же время Струк отметил, что пассажиры из Китая смогут прибывать в Украину транзитными рейсами.

Ранее глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский сообщал, что Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило почти 8 тысяч.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.