Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля – Минздрав

Прямое авиасообщение Украины с Китаем будет прекращено до стабилизации ситуации вокруг нового коронавируса, заявил глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский.

По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли от коронавируса Фото: ЕРА

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля, заявил 28 января журналистам генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщило "Радіо Свобода".

Он отметил, что Украина прекратит "прямое сообщение с Китаем", пока ситуация с китайским коронавирусом не изменится.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.