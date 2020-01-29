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Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля – Минздрав

Прямое авиасообщение Украины с Китаем будет прекращено до стабилизации ситуации вокруг нового коронавируса, заявил глава директората общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения Андрей Скипальский.

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По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли от коронавируса
По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли от коронавируса
Фото: ЕРА

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля, заявил 28 января журналистам генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщило "Радіо Свобода".

Он отметил, что Украина прекратит "прямое сообщение с Китаем", пока ситуация с китайским коронавирусом не изменится.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Теги: Украина, Китай, Минздрав, Украинск, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, Андрей Скипальский
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