ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

30 января по итогам экстренного совещания глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщается на сайте ВОЗ.
"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, у ВОЗ нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.
"Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в страны со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним", – подчеркнул глава ВОЗ.
На сегодня в мире подтверждено 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае. Все 170 смертельных случаев зафиксированы в Китае.
Гебрейесус заявил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.
ВОЗ призывает все страны:
LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".