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ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

В мире подтверждено 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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170 человек погибли от нового вируса в Китае
170 человек погибли от нового вируса в Китае
Фото: ЕРА

30 января по итогам экстренного совещания глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщается на сайте ВОЗ.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, у ВОЗ нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

"Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в страны со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним", – подчеркнул глава ВОЗ.

На сегодня в мире подтверждено 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае. Все 170 смертельных случаев зафиксированы в Китае.

Гебрейесус заявил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

ВОЗ призывает все страны:

  • поддерживать страны со слабой системой здравоохранения;
  • ускорить разработку вакцины, терапии и диагностики;
  • бороться со слухами и дезинформацией;
  • пересмотреть свои планы по предотвращению распространения болезней;
  • обмениваться данными и информацией с ВОЗ и другими странами;
  • совместно работать в духе солидарности и сотрудничества, чтобы победить вспышку.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

Теги: Китай, медицина, ВОЗ, вирус, путешествия, перевозки, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус 2019-nCoV
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