ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

В мире подтверждено 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

170 человек погибли от нового вируса в Китае Фото: ЕРА

30 января по итогам экстренного совещания глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщается на сайте ВОЗ.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", – сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, у ВОЗ нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

"Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в страны со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним", – подчеркнул глава ВОЗ.

На сегодня в мире подтверждено 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 – в Китае. Все 170 смертельных случаев зафиксированы в Китае.

Гебрейесус заявил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

ВОЗ призывает все страны:

поддерживать страны со слабой системой здравоохранения;

ускорить разработку вакцины, терапии и диагностики;

бороться со слухами и дезинформацией;

пересмотреть свои планы по предотвращению распространения болезней;

обмениваться данными и информацией с ВОЗ и другими странами;

совместно работать в духе солидарности и сотрудничества, чтобы победить вспышку.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".