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Грымчака выпустили из СИЗО, Нацбанк Украины понизил учетную ставку. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 30 января.

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Ключевые новости четверга
Ключевые новости четверга
Фото: radiosvoboda.org; National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Домашний арест для Грымчака

Высший антикоррупционный суд Украины освободил из-под стражи бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 февраля.

Грымчаку инкриминируют злоупотребление влиянием в интересах частной компании.

Экстрадиция Цемаха возможна

Стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.

Коронавирус и мир

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией медицинского характера, имеющей международное значение.

Коронавирус и Украина

В аэропорту Борисполь приземлился самолет компании "Международные авиалинии Украины", который эвакуировал 158 украинцев с острова Хайнань в Китае в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Украинские авиакомпании МАУ и SkyUp заявили, что с 4 февраля приостанавливают прямые рейсы в Китай.

Вероятность, что в Украину мог прибыть человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, оценивается как средняя, подчеркнули в Центре общественного здоровья украинского Минздрава.

Поджог машины журналиста

Во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под "дворники" на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.

Терещук рассказала, что угроз не получала, но не считает, что поджог связан с "бытовыми причинами".

Учетная ставка снижается

С 31 января учетная ставка будет снижена с 13,5% до 11%, заявили в Национальном банке Украины.

Глава регулятора Яков Смолий предполагает, что удастся снизить учетную ставку до 7% на конец 2020 года, что повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулирует деловую активность.

Brexit: остались сутки

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения. Brexit произойдет 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.

Теги: Львов, Китай, ЕСПЧ, Борисполь, МАУ, поджог, Совет ЕС, экстрадиция, Нацбанк, ратификация, Brexit, Яков Смолий, Радио Свобода, Юрий Грымчак, домашний арест, SkyUp, учетная ставка, Высший антикоррупционный суд Украины, Владимир Цемах, коронавирус 2019-nCoV
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