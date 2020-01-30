Грымчака выпустили из СИЗО, Нацбанк Украины понизил учетную ставку. Главное за день

Домашний арест для Грымчака
Высший антикоррупционный суд Украины освободил из-под стражи бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 14 февраля.
Грымчаку инкриминируют злоупотребление влиянием в интересах частной компании.
Экстрадиция Цемаха возможна
Стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха.
Коронавирус и мир
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией медицинского характера, имеющей международное значение.
Коронавирус и Украина
В аэропорту Борисполь приземлился самолет компании "Международные авиалинии Украины", который эвакуировал 158 украинцев с острова Хайнань в Китае в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Украинские авиакомпании МАУ и SkyUp заявили, что с 4 февраля приостанавливают прямые рейсы в Китай.
Вероятность, что в Украину мог прибыть человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, оценивается как средняя, подчеркнули в Центре общественного здоровья украинского Минздрава.
Поджог машины журналиста
Во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под "дворники" на лобовом стекле пакеты, поджег их и убежал.
Терещук рассказала, что угроз не получала, но не считает, что поджог связан с "бытовыми причинами".
Учетная ставка снижается
С 31 января учетная ставка будет снижена с 13,5% до 11%, заявили в Национальном банке Украины.
Глава регулятора Яков Смолий предполагает, что удастся снизить учетную ставку до 7% на конец 2020 года, что повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулирует деловую активность.
Brexit: остались сутки
Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения. Brexit произойдет 31 января в полночь по центральноевропейскому времени.