Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радіо Свобода"

Журналистка "Радіо Свобода" Галина Терещук не связывает поджог своего автомобиля во Львове с бытовыми причинами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Машину подожгли с 0.00 до 0.10 30 января во Львове
Машину подожгли с 0.00 до 0.10 30 января во Львове
Фото: radiosvoboda.org

Во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. Об этом она сообщила 30 января в Facebook.

Как пишет "Радіо Свобода", по словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под "дворники" на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

Рядом с подожженным автомобилем находились другие машины, но огонь на них не перекинулся. Пожарные погасили возгорание, автомобиль журналистки полностью сожжен. Никто не пострадал.

https://www.facebook.com/halyna.tereshchuk/posts/1641642765978292

Терещук обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители изучают различные версии поджога. Сама журналистка считает, что причиной пожара не могли стать бытовые причины.

Как рассказала Терещук "Интерфакс-Украина", инцидент произошел между 0.00 и 0.10 30 января на улице Кубийовича. "Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", – отметила журналистка.

По ее словам, позже соседи рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать, и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", – добавила она.

Журналистка заявила, что не знает, с чем связан инцидент. "Что это – не понравился какой-то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", – сказала Терещук. Она добавила, что угроз не получала.

В Facebook журналистка также написала, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. "Полиция и Служба безопасности работают усиленно! Все, кто мимо проезжает – приостанавливаются", – сообщила она.

https://www.facebook.com/halyna.tereshchuk/posts/1641919125950656

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.

Теги: Львов, полиция, поджог, журналисты, Радио Свобода, автомобиль, Галина Терещук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней
Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней
  "Остров фантазий". Вышел финальный трейлер фильма с Пеньей и Хейл. Видео
  "Остров фантазий". Вышел финальный трейлер фильма с Пеньей и Хейл. Видео
Иглесиас станет отцом в третий раз СМИ
Иглесиас станет отцом в третий раз – СМИ
Белла Хадид снялась для Love топлес
Белла Хадид снялась для Love топлес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS