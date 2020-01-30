Журналистка "Радіо Свобода" Галина Терещук не связывает поджог своего автомобиля во Львове с бытовыми причинами.

Машину подожгли с 0.00 до 0.10 30 января во Львове Фото: radiosvoboda.org

Во Львове подожгли автомобиль журналистки "Радіо Свобода" Галины Терещук. Об этом она сообщила 30 января в Facebook.

Как пишет "Радіо Свобода", по словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под "дворники" на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

Рядом с подожженным автомобилем находились другие машины, но огонь на них не перекинулся. Пожарные погасили возгорание, автомобиль журналистки полностью сожжен. Никто не пострадал.

Терещук обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители изучают различные версии поджога. Сама журналистка считает, что причиной пожара не могли стать бытовые причины.

Как рассказала Терещук "Интерфакс-Украина", инцидент произошел между 0.00 и 0.10 30 января на улице Кубийовича. "Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", – отметила журналистка.

По ее словам, позже соседи рассказали, что видели мужчину, который положил под "дворники" Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать, и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", – добавила она.

Журналистка заявила, что не знает, с чем связан инцидент. "Что это – не понравился какой-то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", – сказала Терещук. Она добавила, что угроз не получала.

В Facebook журналистка также написала, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. "Полиция и Служба безопасности работают усиленно! Все, кто мимо проезжает – приостанавливаются", – сообщила она.

Терещук работает на "Радіо Свобода" во Львове с 2000 года.