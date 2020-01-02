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В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 автомобилей

Полиция Страсбурга задержала 40 подозреваемых по подозрению в совершении поджогов и нападении на пожарных.

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Пожарные Страсбурга подверглись нападению
Пожарные Страсбурга подверглись нападению
Фото: Thierry Carbiener / Facebook

В ночь с 31 декабря на 1 января во французском Страсбурге подожгли по меньшей мере 220 автомобилей. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

В городском районе Кроненбург пожарные дважды подвергались нападениям при попытке потушить возгорания. Нападавшие были вооружены металлическими прутьями. Как сообщил глава департамента пожарной и спасательной службы Тьерри Карбинер в Facebook, пожарные получили ранения в результате инцидентов.

https://www.facebook.com/thierry.carbiener/posts/2480816218713647

Правоохранители задержали около 40 человек, причастных к поджогам и нападениям.

По словам заммэра Страсбурга по вопросам безопасности Роберта Херрмана, городские власти не сталкивались с такой волной насилия уже многие годы.

Теги: Франция, полиция, нападение, поджог, Страсбург, спасатели, правоохранители, подозрение, автомобиль
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