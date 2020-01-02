В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 автомобилей

Полиция Страсбурга задержала 40 подозреваемых по подозрению в совершении поджогов и нападении на пожарных.

В ночь с 31 декабря на 1 января во французском Страсбурге подожгли по меньшей мере 220 автомобилей. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

В городском районе Кроненбург пожарные дважды подвергались нападениям при попытке потушить возгорания. Нападавшие были вооружены металлическими прутьями. Как сообщил глава департамента пожарной и спасательной службы Тьерри Карбинер в Facebook, пожарные получили ранения в результате инцидентов.

Правоохранители задержали около 40 человек, причастных к поджогам и нападениям.

По словам заммэра Страсбурга по вопросам безопасности Роберта Херрмана, городские власти не сталкивались с такой волной насилия уже многие годы.