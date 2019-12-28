В Харькове ночью подожгли вход в здание облгосадминистрации – полиция

Вечером 27 декабря в Харькове подожгли вход в здание облгосадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 28 декабря.
В результате пожара сгорела дверь, никто не пострадал. Возгорание потушили до приезда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По подозрению в поджоге задержан мужчина 1972 года рождения. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
Задержанный находится в изоляторе временного содержания, ему сообщили о подозрении. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.