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Предприниматели "Барабашово" заявили, что рейдеры совершили на харьковском рынке два поджога

Бизнесмены и администрация "Барабашово" заявили, что городской голова Геннадий Кернес в конфликте вокруг харьковского рынка вынужден опираться на людей, "являющихся фигурантами громких уголовных дел, и активных участников массовых беспорядков из числа радикальных организаций".

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Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло
Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло
Фото: kh.depo.ua

Профсоюзные организации и администрация харьковского рынка "Барабашово" обвинили городские власти в "ненасытности и нечистоплотности" в их действиях в конфликте между мэрией и рынком. Об этом идет речь в открытом письме, опубликованном в Facebook администрации “Барабашово”.

"Обоснованное возмущение предпринимателей торгового центра по решениям о строительстве дороги через "Барабашово", массовый отказ бизнеса пополнить ряды очередного убыточного КП "Сучасне місто", стремление администрации торгового центра сохранить десятки тысяч рабочих мест стали причиной последовательных противоправных действий от злоумышленников. В ход идут поджоги, клевета в коммунальных СМИ, манипулирование документами, организация массовых беспорядков", – сказано в обращении.

В администрации сообщили, что за последние несколько дней были организованы две попытки поджога.

"Так, у одного из предпринимателей, который понял, что так называемые "инициативные группы" его обманывали, призывая не платить за аренду, и, несмотря на их "убедительные просьбы", все же заключил договор аренды с законной администрацией торгового центра и погасил все задолженности перед арендодателем, произошло возгорание электрощитка на торговом объекте. Преступники просчитались: щиток был давно обесточен, а следы от горючей смеси, которой он был облит, остались видны даже после огня. Силами сотрудников "Барабашово" возгорание было сразу же выявлено и ликвидировано, – заявило руководство торгового центра. – Ночью 20 декабря был организован поджог административного здания ТЦ "Барабашово" и приемной народного депутата Украины Александра Фельдмана. Опять неудачно – сервисные службы, как всегда, смогли вовремя выявить и ликвидировать возгорание".

Авторы обращения считают, что эти совпадения неслучайны и "заставляют задуматься".

"Особенно, когда городской голова совместно со своими заместителями проводят рабочие встречи с назначенными "представителями "Барабашово", среди которых подозреваемый в нападении на журналиста Вадима Макарюка Олег Радченко и активный участник сомнительных мероприятий "Нацкорпуса" Эдуард Будник, которые вообще никакого отношения к "Барабашово" не имеют. Это и понятно: городской голова вынужден опираться на людей, являющихся фигурантами громких уголовных дел, и активных участников массовых беспорядков из числа радикальных организаций – законопослушные харьковчане отказываются помогать городским властям в незаконных попытках рейдерских атак", – сказано в письме.

Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло.

https://www.facebook.com/barabashovo/posts/3353716724700008

Харьковский горсовет запланировал построить дорогу через рынок, предприниматели выходили с протестом против этого плана под стены мэрии в октябре и в декабре.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, бизнес, горсовет, поджог, Харьковский горсовет, предприниматели, конфликт, Барабашово
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