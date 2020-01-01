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В Брюсселе в новогоднюю ночь арестовали более 200 человек

В течение новогодней ночи в Брюсселе несколько человек получили ранения. Среди пострадавших оказались полицейские.

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За ночь в Брюсселе сожжено около 20 автомобилей
За ночь в Брюсселе сожжено около 20 автомобилей
Фото: ЕРА

В Брюсселе полиция в течение новогодней ночи провела 185 административных и 26 судебных арестов. Об этом сообщает RTBF.

За ночь граждане города сожгли около 20 автомобилей и скутер. Один человек получил серьезное ранение ножом и его жизнь находится в опасности. В результате обрушения балкона пострадали пять человек.

Двое полицейских были ранены во время службы, но после оказания медицинской помощи вернулись к патрулированию. Еще один правоохранитель пострадал из-за укуса полицейской собаки.

На территории Брюсселя за ночь зафиксировали девять пожаров в квартирах и 75 возгораний мусорных баков.

Теги: автомобили, пожар, Бельгия, арест, Брюссель, раненые, правоохранители, патрулирование, ранение
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