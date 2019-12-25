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Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности.

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Зеленский подписал указ 24 декабря
Зеленский подписал указ 24 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине". Об этом 24 декабря проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"Цель документа — предотвращение возникновения пожаров, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары", – рассказали в пресс-службе.

Согласно указу, Кабинет Министров должен безотлагательно обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности либо ее остатков.

"Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами. Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за совершение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, президент поручил сократить сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств в случае установления нарушения правил пожарной безопасности.

Кабмин также должен принять меры для обеспечения неукоснительного соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, общежитиях, учреждениях здравоохранения, торгово-развлекательных заведениях, гостиницах и т.д., а также содержания в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами водопроводных сетей.

Пожарно-спасательные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения и спецодеждой.

Согласно документу, нужно установить действенный контроль над состоянием систем оповещения и стимулировать создание в сельской местности пожарных частей добровольной пожарной охраны.

5 декабря после пожара в центре Одессы, в результате которого 16 человек погибли, 31 пострадал, президент призывал "не допустить такого ужаса ни в одном городе страны".

Теги: Украина, Кабинет Министров, пожар, спасатели, законодательство, Владимир Зеленский, законопроект, президент
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