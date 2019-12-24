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Госбюро расследований после пожара в психдиспансере в Луганской области открыло уголовное производство

В Государственном бюро расследований квалифицировали факт гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области в результате пожара по статье Уголовного кодекса Украины "служебная халатность".

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Пожар произошел 22 декабря
Пожар произошел 22 декабря
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Следователи теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области после гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов. Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения", – говорится в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украины в рамках отдельного досудебного расследования.

В ГБР квалифицировали произошедшее по статье Уголовного кодекса Украины "служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка 22 декабря погибли четыре человека, более 100 были эвакуированы.

В полиции сообщали, что пожар в психоневрологическом диспансере произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в психдиспансере нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на ведение деятельности по медицинской помощи.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, Старобельск, уголовное производство, следователь, погибшие, халатность
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