Госбюро расследований после пожара в психдиспансере в Луганской области открыло уголовное производство

В Государственном бюро расследований квалифицировали факт гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната в Луганской области в результате пожара по статье Уголовного кодекса Украины "служебная халатность".

Следователи теруправления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области после гибели четырех пациентов Старобельского областного психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов. Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украины в рамках отдельного досудебного расследования.

В ГБР квалифицировали произошедшее по статье Уголовного кодекса Украины "служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия".

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка 22 декабря погибли четыре человека, более 100 были эвакуированы.

В полиции сообщали, что пожар в психоневрологическом диспансере произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в психдиспансере нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на ведение деятельности по медицинской помощи.