Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Денисова рассказала о ряде нарушений в психоневрологическом диспансере в Луганской области, где во время пожара погибли люди

В психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области, где во время пожара 22 декабря погибло четыре человека, нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на ведение деятельности по медицинской помощи, заявила Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова.

В результате пожара сгорела только одна палата, другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара, сообщила Денисова
В результате пожара сгорела только одна палата, другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара, сообщила Денисова 
Фото: Людмила Денісова / Facebook

23 декабря Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, что работник регионального представительства уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Александр Дубина совершил мониторинговый визит в психоневрологический диспансер в селе Бутковка Старобельского района, где 22 декабря произошел пожар.

Она напомнила, что в результате пожара погибло четыре человека, еще три человека были госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает.

Денисова рассказала, что 72 жителя интерната были госпитализированы в Сватовскую областную психиатрическую больницу, еще 33 человека переселили в другой корпус интерната.

"Общее количество жителей составила 94 человека при норме 61 койко-место. После вмешательства работников регионального представительства Офиса омбудсмена всех жителей второго корпуса заведения обеспечили спальным местом. Во время визита установлено, что в результате пожара сгорела только одна палата – другие помещения могут быть пригодны для проживания после обновления электроснабжения и ликвидации последствий пожара", – добавила она.

Омбудсмен сообщила, что в сентябре 2019 года в этом учреждении был пожар, в результате которого сгорело здание библиотеки и мастерской.

"Согласно журналу проверок интерната, сотрудниками Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в этом году проведены две проверки. Одна – 20 сентября 2019 года после предыдущего пожара, а вторая – 11 декабря 2019 года", – отметила Денисова.

Она заявила, что учреждении нет ни одного врача-психиатра, а также отсутствует лицензия на ведение деятельности по медицинской помощи.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3279689455437114

В полиции сообщали, что пожар в психоневрологическом диспансере произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, пожар, Луганская область, полиция, Людмила Денисова, больница, электроснабжение, Старобельск, правоохранители, уголовное производство, халатность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS