Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция Луганской области назвала предварительную причину пожара в интернате, где погибли люди

Возгорание в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Луганской области, по предварительным данным, произошло из-за короткого замыкания, сообщили в полиции.

Жертвами пожара стали четыре человека
Жертвами пожара стали четыре человека
Фото: Поліція Луганської області / Facebook

Пожар в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области, жертвами которого стали четыре человека, произошел, по всей вероятности, из-за неисправности электропроводки. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Луганской области.

"Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат, именно там, где были обгоревшие. В настоящее время проводится осмотр места происшествия", – рассказали правоохранители.

Пожар в одноэтажном здании интерната произошел вечером 22 декабря, площадь возгорания составила 100 м². В результате четыре человека погибли и три пострадали. Полиция открыла уголовные производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: пожар, Луганская область, полиция, жертвы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
  "Якщо хочеш новий рік". Вышел клип Pianoбой. Видео
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
  "Под откос". Вышел трейлер фильма. Видео
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
В британском шоу "Танцы на льду" приняла участие однополая пара
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS