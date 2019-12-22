В США шесть человек погибли во время пожара в мотеле

Причиной пожара в центре Лас-Вегаса, вероятно, стало использование обогревателей, так как в здании гостиницы не было отопления.

В центре американского Лас-Вегаса шесть человек погибли во время пожара в мотеле 21 декабря. Об этом сообщает CNN.

13 человек получили ранения в результате происшествия. Некоторые пострадавшие получили ранения из-за того, что выпрыгивали из окон трехэтажного горящего отеля. Около 30 человек были эвакуированы.

По словам пожарных, инцидент был несчастным случаем, а не умышленным поджогом. Вероятной причиной возникновения возгорания является использование обогревателей, так как в здании не было отопления.

Во время расследования будет установлена точная причина инцидента.