В результате пожара в психоневрологическом диспансере в Луганской области погибли четыре человека

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области погибли четыре человека, сообщает 23 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании. В 22.55 пожар ликвидировали на площади 100 м².
"В результате пожара погибли четыре человека и три человека пострадали. В ходе тушения пожара эвакуированы 109 человек. К тушению привлекались 31 пожарник и семь единиц техники", – сказано в сообщении.
Полиция Луганской области проинформировала, что пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.