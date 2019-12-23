Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в Луганской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли, три пострадали, более 100 были эвакуированы из-за пожара в психоневрологическом диспансере в Луганской области, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании
Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании
Фото: dsns.gov.ua

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области погибли четыре человека, сообщает 23 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании. В 22.55 пожар ликвидировали на площади 100 м².

"В результате пожара погибли четыре человека и три человека пострадали. В ходе тушения пожара эвакуированы 109 человек. К тушению привлекались 31 пожарник и семь единиц техники", – сказано в сообщении.

Полиция Луганской области проинформировала, что пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, пожар, Луганская область, ГСЧС, полиция, пострадавшие, погибшие, халатность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж
Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж
  "Забирай". Вышел клип alyona alyona и Джамалы. Видео
  "Забирай". Вышел клип alyona alyona и Джамалы. Видео
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS