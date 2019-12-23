В результате пожара в психоневрологическом диспансере в Луганской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли, три пострадали, более 100 были эвакуированы из-за пожара в психоневрологическом диспансере в Луганской области, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании Фото: dsns.gov.ua

В результате пожара в психоневрологическом диспансере в селе Бутковка Старобельского района Луганской области погибли четыре человека, сообщает 23 декабря пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар начался в 20.42 22 декабря в одноэтажном здании. В 22.55 пожар ликвидировали на площади 100 м².

"В результате пожара погибли четыре человека и три человека пострадали. В ходе тушения пожара эвакуированы 109 человек. К тушению привлекались 31 пожарник и семь единиц техники", – сказано в сообщении.

Полиция Луганской области проинформировала, что пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.