Мэру Коростышева сообщили о подозрении в служебной халатности – СБУ

Действия мэра Коростышева Житомирской области нанесли ущерб местному бюджету на сумму более чем в 800 тыс. грн, проинформировали в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины подозревает мэра Коростышева Житомирской области в служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог, сообщает 24 декабря в Facebook пресс-центр СБУ.

Мэром Коростышева является Иван Кохан.

"Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ... по ремонту дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. Ряд экспертиз подтвердили, что из-за действий председателя горсовета бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тыс. грн", – сказано в сообщении.

23 декабря прокуратура Житомирской области в сопровождении сотрудников СБУ сообщила мэру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.