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СБУ требует от "ПриватБанка" согласовывать иски в международных судах с ней и ГПУ

В письме Службы безопасности Украины к руководству "ПриватБанка" утверждается, что подача исков в международные арбитражи "может в некоторых случаях негативно повлиять на ведение досудебного расследования в уголовных производствах о преступлениях в банковской сфере".

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"ПриватБанк" был национализирован в 2016 году
"ПриватБанк" был национализирован в 2016 году
Фото: EPA

Служба безопасности Украины обратилась с письмом к "ПриватБанку", в котором потребовала согласовывать подачу исков в международные суды с ней и с Генпрокуратурой Украины. Письмо 20 декабря опубликовала программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший").

Документ от 17 декабря подписал замглавы СБУ Владимир Горбенко.

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности", – говорится в письме.

В СБУ отметили, что согласно ст. 90 Уголовного процессуального кодекса, вступившее в силу решение национального суда или международного судебного учреждения, которое установило нарушение прав человека и основополагающих свобод, гарантированных Конституцией Украины и международными договорами, "имеет преюдициальное значение для суда, решающего вопрос о допустимости доказательств".

"Учитывая указанные нормы законодательства, подача исков в международные арбитражи может в некоторых случаях негативно повлиять на ведение досудебного расследования в уголовных производствах о преступлениях в банковской сфере. Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от представления новых исков", – говорится в письме.

В СБУ подтвердили "Радіо Свобода", что такое письмо действительно направляли "ПриватБанку".

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан заявила "Радіо Свобода", что статья УПК, на которую ссылается в письме СБУ, касается оценки решений международных судов, а не порядка подачи исков.

"Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию", – заявила она.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейших частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

В мае 2019 года "ПриватБанк" подал иск к бывшему акционеру финучреждения, бизнесмену Игорю Коломойскому в США. 

Также в декабре банк инициировал суд против бывших владельцев в Израиле. Сумма иска составляет $600 млн.

Теги: СБУ, Израиль, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Генпрокуратура, Геннадий Боголюбов
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