Украинский "ПриватБанк" инициировал судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев на $600 млн. Акционерами банка были бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

"ПриватБанк" инициировал судебное производство в Израиле против бывших владельцев, сообщила 19 декабря пресс-служба банка.

"Сегодня все внимание в Украине и мире опять приковано к "ПриватБанку". Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка. Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, что защитит интересы народа… Мы полностью разделяем позицию руководства страны о важности "ПриватБанка" для финансовой стабильности и национальной безопасности", – сказано в сообщении.

В банке добавили, что "готовы поддержать эту позицию не словом, а делом".

"Независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону обязаны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки причинил. Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн. Также, по итогам дальнейшего анализа, "ПриватБанк" увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер в США, подав в суд дополненное исковое заявление. Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и прочих лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса", – добавили в пресс-службе.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейших частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.