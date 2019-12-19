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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу о национализации "ПриватБанка"

Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение о переносе слушания по делу о признании недействительной национализации "ПриватБанка" "до окончательного решения Верховного Суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами и обмена их вкладов на акции".

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Рассмотрение апелляции отложили до принятия окончательного решения Верховного Суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами
Рассмотрение апелляции отложили до принятия окончательного решения Верховного Суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами
Фото: ЕРА

Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение о переносе рассмотрения жалобы "ПриватБанка" на решения Окружного админсуда Киева о признании национализации банка недействительной. Соответствующее решение приняли по ходатайству адвокатов финучреждения во время слушаний 19 декабря, сообщает "Громадське".

Рассмотрение апелляции "отложили до окончательного решения Верховного Суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами и обмена их вкладов на акции". Эта процедура состоялась в рамках национализации "ПриватБанка" в 2016 году.

Рассмотрение этого дела Верховный Суд перенес на 31 января 2020 года. При этом точная дата рассмотрения апелляции в деле о национализации "ПриватБанка" пока не уточняется.

"Мы заявили ходатайство о приостановлении рассмотрения этого дела до рассмотрения большой палатой Верховного Суда так называемого дела по иску Суркисов. Это первое дело, которое рассматривается Верховным Судом, где должны принять решение, которое подлежит рассмотрению договора купли-продажи акций от бывших акционеров государству по правилам административного судопроизводства. Соответственно, должны определить могут ли административные суды слушать это дело, или это должны слушать хозяйственные", – пояснил перенос дела представитель "ПриватБанка" на суде Андрей Пожидаев.

Кроме того, банк инициировал новое судебное разбирательство против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк подозревает в выводе $5,5 млрд вкладчиков банка перед национализацией. В Окружном суде Тель-Авива в Израиле "ПриватБанк" потребует взыскать с Коломойского и Боголюбова $600 млн.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком".

На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

Окружной административный суд Киева пришел к выводу, что участие Суркисов в родственных с банком компаниях не доказано. 17 мая 2017 года он отменил решение комиссии НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами.

Другими истцами выступали отец Игоря и Григория Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Григория Суркиса), Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса), Полина Ковалик (жена Григория Суркиса), "А-Банк", футбольный клуб "Динамо" (Киев), а также связанные с семьей офшорные компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

По результатам рассмотрения апелляции Киевский апелляционный административный суд 6 ноября 2017 года обязал "ПриватБанк" вернуть семье Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

На это решение Нацбанк и "ПриватБанк" подали кассационную жалобу в Верховный Суд. Результаты рассмотрения кассации в "ПриватБанк" не поступали, пишет "Интерфакс-Украина".

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

22 ноября "Экономическая правда" писала, что ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам от Украины требовал Международный валютный фонд, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут бизнесмену Игорю Коломойскому.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат крупнейшего национализированного банка Украины – "ПриватБанка" – бизнесмену Игорю Коломойскому.

Теги: Григорий Суркис, Игорь Суркис, Игорь Коломойский, ПриватБанк, суды, Геннадий Боголюбов, национализация
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