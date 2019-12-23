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В Одесской области сотрудников поселкового совета поймали на взятке $87 тыс. – СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что должностные лица поселкового совета Затоки требовали деньги у предпринимателя за разрешение на разработку проектов и выделение земли.

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Депутата поселкового совета задержали во время получения $11 тыс.
Депутата поселкового совета задержали во время получения $11 тыс.
Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы поселкового совета Затоки поймали на вымогательстве взятки. Об этом 21 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, мужчины требовали у частного предпринимателя $87 тыс. за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.

Депутата задержали во время получения первой части взятки в размере $11 тыс.

Во время обысков по месту проживания и работы мужчин сотрудники СБУ изъяли 1,24 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО
Задержание на взятке депутата поселкового совета в Затоке. Видео: Служба безпеки України / YouTube
Теги: СБУ, Украина, Одесская область, деньги, взятка, госслужащие, Затока, вымогательство, уголовное производство, предприниматель, Служба безопасности Украины
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