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В Украине россиянам незаконно помогали получить гражданство одной из стран ЕС – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила схему по легализации иностранцев на территории Европейского союза. Стоимость подготовки документов составляла €2–5 тыс.

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СБУ установила 2 тыс. человек, которые пытались незаконно получить гражданство в стране ЕС
СБУ установила 2 тыс. человек, которые пытались незаконно получить гражданство в стране ЕС
Фото: ssu.gov.ua

В Украине гражданам России и стран СНГ незаконно помогали получить паспорт одного из государств Европейского союза. Об этом 23 декабря сообщила Служба безопасности Украины.

По версии следствия, участники схемы подделывали свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы, которые нужны для получения иностранного гражданства. Стоимость подготовки документов составляла €2–5 тыс.

В СБУ отметили, что организаторы схемы привлекли к своей деятельности чиновника иностранного консульского учреждения для беспрепятственного рассмотрения документов и дальнейшего прохождения процедуры приобретения гражданства.

Оперативники установили более 2 тыс. человек, которые пытались получить паспорта через незаконную схему.

Во время обысков правоохранители обнаружили поддельные личные дела претендентов на получение иностранного гражданства и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, паспорт, СНГ, гражданство, Европейский союз, Европа, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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