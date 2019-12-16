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Новых граждан Украины не будут вынуждать отказываться от второго гражданства – Соколюк

По словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, украинцы с двойным гражданством будут восприниматься только как граждане Украины.

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Украинцы смогут не отказываться от другого гражданства Соколюк
Украинцы смогут не отказываться от другого гражданства – Соколюк
Фото: Максим Соколюк / Facebook

Новых граждан Украины не будут вынуждать отказываться от второго гражданства для получения украинского паспорта. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде".

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря подал в парламент на рассмотрение соответствующий законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Соколюк отметил, что, хотя от украинцев не будут требовать отказа от другого гражданства, государство будет воспринимать их только как граждан Украины. Некоторые ограничения будут касаться стран миграционного риска, среди которых – страна-агрессор Россия.

Целью легализации двойного гражданства является "наполнение Украины людьми".

По данным Соколюка, в мире, по разным оценкам, проживает около 5–15 млн этнических украинцев, многие из которых знают украинский язык. Также из Украины на заработки выехали от 3 до 5 млн экономических мигрантов – они находятся в Польше, Германии, Италии и других странах.

"В большинстве случаев они сохраняют гражданство Украины, и появление в Украине конкурентной экономики многих из них автоматически вернет", – добавил он.

Теги: Россия, Украина, Польша, паспорт, гражданство, Владимир Зеленский, Европа, страна-агрессор, Максим Соколюк
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