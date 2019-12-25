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В результате взрыва в жилом доме в Полтавской области один человек погиб, еще один пострадал – ГСЧС

В результате взрыва в жилом доме в Полтавской области погибла женщина 1978 года рождения, мужчину 1956 года рождения госпитализировали с ожогами, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС
К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

В Полтавской области вечером 24 декабря произошел взрыв в частном доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв с последующим пожаром произошел в одноэтажном жилом доме в селе в Новосанжарском районе.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, его с ожогами госпитализировали.

"Также под завалами дома спасатели обнаружили тело гражданки 1978 года рождения", – добавили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Теги: пожар, взрыв, ГСЧС, Полтавская область, спасатели, пострадавшие, погибшие
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