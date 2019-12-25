В результате взрыва в жилом доме в Полтавской области один человек погиб, еще один пострадал – ГСЧС

В Полтавской области вечером 24 декабря произошел взрыв в частном доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв с последующим пожаром произошел в одноэтажном жилом доме в селе в Новосанжарском районе.
Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, его с ожогами госпитализировали.
"Также под завалами дома спасатели обнаружили тело гражданки 1978 года рождения", – добавили в ГСЧС.
К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.