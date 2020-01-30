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Учетная ставка может быть снижена до 7% к концу 2020 года – Смолий

Больше всего учетная ставка может снизиться в первом полугодии 2020 года, отметил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

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Смолий: Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки
Смолий: Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины может снизить учетную ставку до 7% годовых к концу 2020 года. Об этом на брифинге 30 января сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 процентный пункт, мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки", – сказал Смолий.

По его словам, больше всего ставка может снизиться в первом полугодии 2020 года.

"Такое изменение ставки повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также стимулирует деловую активность", – рассказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что это базовый сценарий НБУ и снижение может быть медленнее в случае рисков. 

"Но в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций учетная ставка может снижаться ускоренным темпом", – отметил Смолий.

Среди рисков он назвал возможную отсрочку программы сотрудничества с Международным валютным фондом; ухудшение условий торговли в мире и "охлаждение" мировой экономики; эскалацию конфликта на Донбассе; новые торговые ограничения со стороны РФ; сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата; уменьшение объемов притока иностранного капитала. Также НБУ считает риском для макрофинансовой стабильности возможные решения украинских судов, касающиеся ответственности и обязательств бывших владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка будет снижена до 11%.

Теги: НБУ, Нацбанк, Яков Смолий, учетная ставка
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