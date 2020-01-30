За последнюю неделю у крупного оптовика купили 1,5 млн медицинских масок. Это годовой объем продаж. Повторяется истерия времен птичьего гриппа

Какое-то сумасшествие. С понедельника у нас началась погоня за масками и термометрами. Только за последнюю неделю и только у одного крупного украинского оптовика купили 1,5 млн медицинских масок.

В мирное время – это годовой объем продаж медицинских масок в нашей стране. В мирное время одна маска стоит в закупке на опте 30 копеек, в середине прошлой недели цена уже была 50 копеек, в этот понедельник цены на опте выросли до 70 копеек, а сегодня у некоторых оптовиков – смело перевалили за 1 грн/штука. Повторяется истерия времен птичьего гриппа.

Только за один вчерашний день в сеть наших магазинов поступило заказов больше чем на 5 тыс. медицинских масок. В мирное время это трехмесячный объем продаж масок в нашей сети.

В данный момент. У большинства импортеров и оптовиков масок либо уже нет вообще, либо в мизерных остатках. С такой скоростью скупки украинцами масок еще через пару недель их может в коммерческой сети не остаться вообще. И это при том, что на данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного официального случая обнаружения китайского коронавируса 2019-nCoV.

Коллеги позвонили в Узбекистан. Там стоит завод по производству одноразовых медицинских изделий, и масок в том числе. Там масок нет и ближайшие три месяца не будет – узбекский завод полностью работает сейчас на Китай. Позвонили в Китай. Про маски даже не разговаривают – сами ищут по всему миру. И готовы везти самолетами. Вот так. Смешное по своей банальности и простоте изделие в один момент опять стало дефицитом.

Ну ладно Китай. Там-то хоть понятна причина этого дикого спроса, превышающего предложение. А у нас-то откуда эта паника – на сегодня нет ни повода, ни предпосылок. Честно говоря, с таким спросом и ажиотажем на опережение мне даже страшно себе представить, что будет, если, не дай бог, выявят хоть один случай этого вируса в Украине.

Люди, держите себя в руках. Не надо брать по 100 штук в одни руки. Не давайте спекулянтам на себе заработать. Вам эти маски в таком количестве не нужны. И если вы вдруг не знаете. Маски нужны в первую очередь болеющим, а не здоровым. Так что берегите нервы и деньги.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора