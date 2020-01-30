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НБУ ожидает, что в 2020 году международные резервы Украины превысят $29 млрд

Рост международных резервов Украины продолжится в случае старта новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, привлечения официального финансирования и интереса нерезидентов к облигациям внутреннего госзайма, сказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

Смолий: В текущем году резервы превысят $29 млрд и продолжат возрастать в следующие годы
Смолий: В текущем году резервы превысят $29 млрд и продолжат возрастать в следующие годы
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В 2020 году Нацбанк Украины планирует увеличение международных резервов Украины до более $29 млрд. Об этом на брифинге 30 января сказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря новой программе [сотрудничества] с Международным валютным фондом, привлечению официального финансирования и устойчивому интересу нерезидентов к облигациям внутреннего государственного займа будет продолжаться ежегодный рост международных резервов Украины, несмотря на период пиковых выплат по внешнему госдолгу. В текущем году резервы превысят $29 млрд и продолжат возрастать в следующие годы", – сказал он.

По словам Смолия, в НБУ ожидают, что $3 млрд, которые НАК "Нафтогаз України" в декабре 2019 года получил от российского "Газпрома", будут проданы и регулятор выкупит эту валюту. Также средства в резервы могут поступить от транша МВФ.

"Министерство финансов может получить средства от Всемирного банка, от Еврокомиссии. Также есть возможность выхода Министерства финансов на внешние рынки заимствований во втором полугодии", – добавил он.

В январе 2019 года международные резервы Украины составляли $20,8 млрд (в эквиваленте). В декабре они увеличились до $25,3 млрд.

Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, Яков Смолий
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