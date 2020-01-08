Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Международные резервы Украины выросли до $25,3 млрд и достигли семилетнего максимума – НБУ

По итогам 2019 года международные резервы Украины возросли на 22%, сообщили в Нацбанке Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд
По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд (в эквиваленте). Об этом 8 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22%.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз НБУ ($23 млрд согласно инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", – говорится в сообщении.

Причиной роста международных резервов стала благоприятная ситуация на валютном рынке, которая была обусловлена ускорением экономического роста и привлечением иностранного капитала в Украину, отметила пресс-служба регулятора.

"По итогам года чистая покупка валюты Нацбанком составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет", – говорится в сообщении.

Текущий объем международных резервов покрывает 3,9 месяца будущего прогнозированного импорта. 

В ноябре 2019 года международные резервы увеличились на $0,5 млрд и составляли $21 млрд 932 млн (в эквиваленте).

Теги: Украина, НБУ, золотовалютные резервы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы
Pink c мужем поздравили друг друга с датой свадьбы
"Как вам мой кадык?" Слава из "НеАнгелов" отдыхает на Бали
"Как вам мой кадык?" Слава из "НеАнгелов" отдыхает на Бали
  20s. Mozgi, "Время и Стекло", Michelle Andrade спели вместе. Видео
  20s. Mozgi, "Время и Стекло", Michelle Andrade спели вместе. Видео
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
  100-летнюю эволюцию одежды для мальчиков показали в коротком ролике. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS