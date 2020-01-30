Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit

Соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

До 31 декабря 2020 года Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза Фото: ЕРА

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения. Об этом 30 января проинформировала пресс-служба Совета ЕС.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством – членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", – рассказали в пресс-службе.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между Евросоюзом и Великобританией начнутся после того, как страна покинет ЕС.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов.