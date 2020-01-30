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Слезы и аплодисменты. Как депутаты Европарламента отреагировали на решение по Brexit. Видео

29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Это решение поддержал 61 депутат, 49 выступили против, 13 воздержались. После оглашения результатов большинство парламентариев взялись за руки и спели шотландскую народную песню Auld Lang Syne, которой в англоязычных странах принято встречать Новый год. Ряд депутатов были в шарфах с надписью "Всегда объединены". После исполнения песни они обнимались, а некоторые расплакались. В частности, не сдержал слез британский политик, депутат Европейского парламента Рори Палмер. Перед началом заседания он заявил в Twitter, что считает Brexit "ужасной ошибкой". Его коллега Джудит Киртон-Дарлинг сказала, что это "один из самых грустных дней в ее жизни", сообщает Reuters.

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Британский политик Рори Палмер (слева) заявил, что считает Brexit "ужасной ошибкой"
Британский политик Рори Палмер (слева) заявил, что считает Brexit "ужасной ошибкой"
Фото: ЕРА

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 30 января процесс ратификации завершит Совет ЕС, проголосовав за утверждение соглашения квалифицированным большинством голосов.

видео

Видео: ITV News / YouTube
Теги: Великобритания, Европарламент, депутаты, Европейский союз, ратификация, Brexit
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