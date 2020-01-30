Слезы и аплодисменты. Как депутаты Европарламента отреагировали на решение по Brexit. Видео

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 30 января процесс ратификации завершит Совет ЕС, проголосовав за утверждение соглашения квалифицированным большинством голосов.