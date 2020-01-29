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Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit начнутся 3 марта – СМИ

Без заключения соглашения о дальнейшем сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом, которое должно быть подписано до 31 декабря 2020 года, существует перспектива “жесткого Brexit” во многих отраслях без возможности “возвращения к статус-кво“, отмечает The Guardian.

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Соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit должно быть подписано до конца переходного периода, истекающего 31 декабря 2020 года
Соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit должно быть подписано до конца переходного периода, истекающего 31 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com

Переговоры об отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit начнутся 3 марта, сообщила 29 января британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает The Guardian, Великобритания выйдет из Евросоюза 31 января, однако до 31 декабря текущего года, пока будет длиться переходный период, Соединенное Королевство будет оставаться в едином рыночном и таможенном пространстве с ЕС.

Дальнейшие экономические отношения между Британией и Евросоюзом должны быть урегулированы на переговорах между представителем ЕС, французским дипломатом Мишелем Барнье и советником премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном по вопросам Европы Дэвидом Фростом.

По информации издания, главными темами для обсуждения станут рыбный промысел и требование ЕС о “равных условиях игры” для британских и европейских компаний. Кроме того, Брюссель требует гарантий, что Лондон не получит исключительного конкурентного преимущества.

Ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, издание отмечает, что “ЕС будет играть жестко“. По словам собеседника издания, Брюссель “может вступить в дискуссию относительно минимального уровня стандартов [сотрудничества], но не сделает ни малейшего движения, чтобы показать, что нуждается в нем“.

Во внутреннем документе Евросоюза, на которое ссылается британское издание, говорится, что без заключения сделки по указанным вопросам до конца 2020 года существует возможность “жесткого Brexit” во многих отраслях без перспективы “возвращения к статус-кво“.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 29 января соглашение ратифицирует Европарламент.

Теги: Великобритания, тарифы, Европейский союз, Brexit, Мишель Барнье
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