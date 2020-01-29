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Европарламент одобрил соглашение о Brexit

За утверждение соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза проголосовал 621 депутат Европарламента, против было 49, воздержалось 13.

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Несколько депутатов Европартамента пришли на заседание в шарфах с символикой ЕС и Великобритании
Несколько депутатов Европартамента пришли на заседание в шарфах с символикой ЕС и Великобритании
Фото: ЕРА

Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов, трансляцию голосования вела газета The Guardian.

За утверждение соглашения проголосовал 621 депутат Европарламенте. 49 выступили против, 13 воздержались.

Голосованию предшествовали дебаты, во время которых президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ратификация соглашения о Brexit является первым шагом к новому партнерству между ЕС и Великобританией.

Она закончила свою речь словами английской писательницы Джордж Элиот: "Мы всегда будем любить тебя и никогда не будем далеко. Да здравствует Европа!"

Часть депутатов Европарламента пришли на заседание в шарфах с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент не смог вовремя согласовать условия Brexit, поэтому его несколько раз переносили.

20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 30 января процесс ратификации завершит Совет ЕС, проголосовав за утверждение соглашения квалифицированным большинством голосов.

Теги: Великобритания, Европарламент, Брюссель, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Brexit, соглашение
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