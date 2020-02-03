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ВОЗ: За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания коронавирусом в 23 странах

По состоянию на утро 3 февраля количество заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 17 238, 361 человек умер, еще один человек умер за пределами этой страны, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Впервые новый тип коронавируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань
Впервые новый тип коронавируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань
Фото: ЕРА

За пределами Китая в мире зарегистрирован 151 случай заболевания новым коронавирусом. Об этом 3 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

"На прошлой неделе я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение в связи со вспышкой 2019nCoV. По состоянию на это утро зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти", – сообщил он.

Скриншот: World Health Organization (WHO) / Twitter
Скриншот: World Health Organization (WHO) / Twitter

В ВОЗ сообщали, что по состоянию на вечер 2 февраля коронавирусная инфекция, кроме Китая, была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

По состоянию на 3 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Теги: Китай, ВОЗ, инфекция, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, Ухань, коронавирус
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