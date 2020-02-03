ВОЗ: За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания коронавирусом в 23 странах

По состоянию на утро 3 февраля количество заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 17 238, 361 человек умер, еще один человек умер за пределами этой страны, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Впервые новый тип коронавируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань Фото: ЕРА

За пределами Китая в мире зарегистрирован 151 случай заболевания новым коронавирусом. Об этом 3 февраля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

"На прошлой неделе я объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение в связи со вспышкой 2019nCoV. По состоянию на это утро зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти", – сообщил он.

Скриншот: World Health Organization (WHO) / Twitter

В ВОЗ сообщали, что по состоянию на вечер 2 февраля коронавирусная инфекция, кроме Китая, была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

По состоянию на 3 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.