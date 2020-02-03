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Коронавирус 2019-nCoV. В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве.

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В Китае новым вирусом заразились более 17 тыс. человек
В Китае новым вирусом заразились более 17 тыс. человек
Фото: ЕРА

Двум пассажирам, прибывшим из Китая в Украину, установили предварительный диагноз ОРВИ, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве для проверки на коронавирус 2019-nCoV. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Минздрава.

"1 февраля в аэропорту Борисполь обратилось двое пассажиров относительно подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

"По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", – отметили в пресс-службе.

В Минздраве заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

По состоянию на 2 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 17 205.

Теги: Украина, Китай, Минздрав, инфекция, больницы, пассажиры, здравоохранение, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус, ОРВИ
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