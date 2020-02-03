В Ухане лечить инфицированных коронавирусом будут 1400 военных медиков

Больница "Хошэньшань" в китайском Ухане для больных, зараженных новым коронавирусом, сдана в эксплуатацию, сегодня она примет первых пациентов.

В китайском Ухане за 10 дней построили временную больницу для борьбы с эпидемией нового коронавируса. Об этом сегодня сообщает агентство "Синьхуа".

Больница "Хошэньшань" сегодня была сдана в эксплуатацию, сегодня она примет первых пациентов.

Лечить инфицированных будут 1400 военных медиков.

Агентство напоминает, что строительство больницы на тысячу койко-мест стартовало 23 января.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

В Украине ни одного подтвержденного случая пока не зарегистрировали.

По состоянию на 2 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361. Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 17 205.